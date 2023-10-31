Нелегальные сигареты: в чем подозревают сотрудников омской полиции

Отмечается, что на выносах со склада вещдоков они заработали около 300 млн рублей.
СИЗО отправились три сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также трех предпринимателей.
По предварительным данным они продавали сигареты, которые изымали из незаконного оборота.
Следователи подозревают, что в схеме могли участвовать и другие бизнесмены. Они брали взятки и закрывали глаза на нелегальные продажи.
Ранее сообщалось, что в Алтайский край пытались завезти контрафактные продукты.