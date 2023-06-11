14 июня
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Происшествия

Неизвестный водрузил электросамокаты прямо в урну для мусора в Барнауле

Неизвестный выбросил два электросамоката в мусорную урну в Барнауле.

Электросамокат в урне.
Электросамокат в урне.
"Инцидент Барнаул", vk.com

Произошло это на пересечении пр.Ленина и ул.Червонная, пишет "Инцидент Барнаул".

Комментаторы единогласно отреагировали на произошедшее: "Городу нужен свой герой, Бэтмэн", "Правильно сделали, кто герой?", "Давно пора. Из-за этих самокатов столько людей страдает. Гоняют постоянно, сам недавно обалдел — еду с малого Павловского на Сиреневую сворачиваю, а там особо одаренный чел по встречке на самокате несется с видом как будто так и надо, а потом пишут, что водители такие плохие самокатчиков сбивают", "Может, не нужно их бросать посреди дороги и носиться по тротуарам как бешеные? Для них если что тоже закон имеется".

Между тем барнаульцы массово жалуются на беспорядочную парковку электросамокатов.

Неправильная парковка самокатов.
Неправильная парковка самокатов.
Barnaul 22
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