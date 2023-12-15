15 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Неизвестным мясом отравились полее 40 строителей российского аэропорта

Бригада строителей аэропорта на Камчатке отравилась неизвестным мясом, пишут РИА Новости.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

С отравлениями попал в больницу 41 человек.

Они ели в столовой, куда доставили мясо для приготовления лагмана.

В Россельхознадзоре заявили, что предприятие, которое поставляло еду, "использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения". Более того, без ветеринарных сопроводительных документов, указывает Газета.Ru.

Ранее как можно отравиться даже здоровой едой, рассказали алтайские эксперты. Овощи, фрукты и орехи могут быть богаты не только витаминами, но и тяжелыми металлами, которые наносят серьезный вред организму.

Тяжелые металлы коварны тем, что они не имеют запаха и вкуса. Поэтому определить "на глаз" их наличие в продуктах питания практически невозможно. Обнаружить элементы можно только с помощью лабораторных исследований.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость