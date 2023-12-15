Неизвестным мясом отравились полее 40 строителей российского аэропорта

С отравлениями попал в больницу 41 человек.

Они ели в столовой, куда доставили мясо для приготовления лагмана.

В Россельхознадзоре заявили, что предприятие, которое поставляло еду, "использовало для приготовления блюд мясо неизвестного происхождения". Более того, без ветеринарных сопроводительных документов, указывает Газета.Ru.

Ранее как можно отравиться даже здоровой едой, рассказали алтайские эксперты. Овощи, фрукты и орехи могут быть богаты не только витаминами, но и тяжелыми металлами, которые наносят серьезный вред организму.

Тяжелые металлы коварны тем, что они не имеют запаха и вкуса. Поэтому определить "на глаз" их наличие в продуктах питания практически невозможно. Обнаружить элементы можно только с помощью лабораторных исследований.