Неизвестные второй месяц вредят на могилах погибших на СВО солдат из Алтайского края

Дмитрий Кузьмин погиб 7 сентября прошлого года. А 7 мая, приехав на могилу, супруга Полина обнаружила, что пропали оба установленных ранее флага - десантный и флаг России.
Остались лишь кусочки полотна. Причем десантный подписывали сослуживцы Дмитрия.
Вечером флаги нашли - они оказались в мусорном баке на другом конце деревни. Супруга сразу же поехала их забирать.
По словам Полины, это не первый случай вандализма. В апреле неизвестные уже разбивали рамку с фотографией ее мужа, также пострадал снимок еще одного солдата.
В муниципальном военном комиссариате знают о произошедшем, к делу подключили следователей. Виновных разыскивают.
Ранее вандалы продолжают творить безобразия на Аллее ветеранов в Барнауле.