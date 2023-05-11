Неизвестные второй месяц вредят на могилах погибших на СВО солдат из Алтайского края

Вандалы сорвали флаги и разбили рамку с фотографией на могиле погибшего на СВО солдата из Усть-Калманского района, сообщают "Вести Алтай".

Дмитрий Кузьмин погиб 7 сентября прошлого года. А 7 мая, приехав на могилу, супруга Полина обнаружила, что пропали оба установленных ранее флага - десантный и флаг России.

Остались лишь кусочки полотна. Причем десантный подписывали сослуживцы Дмитрия.

Вечером флаги нашли - они оказались в мусорном баке на другом конце деревни. Супруга сразу же поехала их забирать.

По словам Полины, это не первый случай вандализма. В апреле неизвестные уже разбивали рамку с фотографией ее мужа, также пострадал снимок еще одного солдата.

В муниципальном военном комиссариате знают о произошедшем, к делу подключили следователей. Виновных разыскивают.

Ранее вандалы продолжают творить безобразия на Аллее ветеранов в Барнауле.