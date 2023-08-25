Неизвестные устроили пожар перед домом бывшего депутата в Алтайском крае

Злоумышленники предположительно бросили коктейль Молотова в дом экс-депутата в селе Корнилово в ночь на 24 августа, сообщают " Каменские новости ".

Пострадавшей оказалась Татьяна Мутова. Зажигательная система не достигла цели - ее не добросили. Однако пожар разгорелся перед окном.

Сама Татьяна рассказала, что они услышали внезапный лай собаки и грохот, а затем обнаружили возгорание.

После на месте пожара работали следователи, которые, по словам Мутовой, нашли неподалеку бутылку.

Депутат уверена, что происшествие связано с ее политической деятельностью.

В середине весны в корниловском сельсовете начались волнения. Местные депутаты начали грозиться снять с себя полномочия, пришлось даже вмешаться краевым властям.

С Татьяны Мутовой сняли депутатские полномочия в конце июня - это сделали ее же коллеги. За это же они получили представление от прокуратуры и на ближайшей сессии обязаны рассмотреть вопрос возвращения экс-депутата.

Ранее депутат АКЗС вернулся с ранением из зоны СВО.