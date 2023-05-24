Неизвестные беспилотники атаковали новейшее российское судно «Иван Хурс» в проливе Босфор

Минувшей ночью российский разведывательный корабль «Иван Хурс» при прохождении пролива Босфор атаковали три морских беспилотникама.

Атаку успешно отразили. По первоначальным докладам, повреждений корабль не получил, пишет crimea-news.com.

Турецкие власти пока не комментируют ситуацию.

«Иван Хурс» официально вошел в состав Черноморского флота, порт приписки Севастополь.

Ранее офицеры высказались о гибели крейсера "Москва".

Бывший контрразведчик подполковник в отставке Павел Смирнов считает, что пожар на крейсере – рукотворное дело.

По его словам, там всю команду надо через полиграф пустить, тщательно разбираться.

Диверсия

Произошедшее ЧП смахивает на заранее подготовленную диверсию, считает контрразведчик. <От рук вражеских диверсантов в разное время погибли и два других флагмана ЧФ.>