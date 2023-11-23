24 ноября
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Происшествия

Не только "Йель". Какие еще громкие случаи отравления были в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о других инцидентах, связанных с массовыми отравлениями в общественных заведениях региона.

Кафе.
Кафе.
unsplash.com

Паленый коньяк

В 2022 году 33-летнего жителя Барнаула судили за распространение опасной жидкости под видом коньяка.

Так, в июле 2021 года он продал спиртное своему знакомому. На юбилее у него коньяк выпила женщина и скончалась.

Также сын покупателя передал выпивку друзьям, которые тоже распили ее на торжестве. На следующий день умерли двое 21-летних парней, одна девушка получила острое отравление.

Семейное кафе в Славгороде

В 2020 году 10 детей отравились в одном из городских семейных кафе. На следующий день после праздника у них появились рвота и температура. Детям вызывали скорую и увозили в больницу родители. Одну девочку госпитализировали в инфекционное отделение с пищевой токсикоинфекция средней степени тяжести.

Школа №128

В барнаульской школе отравились более 140 детей. Инцидент произошел в 2021 году.

Тогда к медикам обратились 144 школьника за неделю. Среди симптомов заболевших были рвота, расстройство желудка, температура. Были поставлены такие диагнозы, как гастроэнтерит и расстройство ЖКТ.

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