5 июля
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Происшествия

"Не работает, потому что я не даю". Мать 9-летней девочки защищает сожителя, обвиненного в избиении детей

Мать 9-летней девочки, на которой увидели следы побоев, встала на защиту сожителя. Его обвиняют в избиении своей падчерицы. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Напоминаем, что соседи многодетной семьи в селе Убинское обвиняют главу семейства в постоянном избиении детей, в особенности своей 9-летней падчерицы.

Выяснилось, что мужчина проживает с сожительницей уже три года. У них два совместных ребенка: мальчик 5 месяцев и девочка около 2 лет. Также есть трое детей от предыдущего брака женщины. Самой старшей дочери 9 лет.

Сожительница оправдывает своего возлюбленного и заявляет, что он - хороший отец. А не работает он потому, что женщина ему сама не дает - не хочет оставаться одна с пятью детьми.

По ее словам, мужчина никогда не бьет детей, максимум, ставит в угол. "Он со старшей даже уроки делал один раз", - уверяет мать.

"Конечно у нас шумно. Что тут такого? Дети постоянно бесятся, кричат, играют. Они не могут по-другому", - заявляет женщина.

3 июля к семье приехала полиция и забрала мать и 5-месячного ребенка в участок. Старшую девочку отвезли в больницу.

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