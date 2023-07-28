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Происшествия

Названы версии крушения Ми-8 в Республике Алтай

Вертолет Ми-8 рухнул 27 июля в Республике Алтай, четыре человека погибли. Возможной причиной называют ошибку пилотирования, сообщает "КП-Новосибирск".

Крушение вертолета в Республике Алтай.
Крушение вертолета в Республике Алтай.
Mash

Вертолетом управлял 52-летний Вячеслав Демихов. Сейчас его допрашивают следователи. Он получил ожоги.

Известно, что Демихов более 15 лет проработал в "Алтайских авиалиниях". Нареканий к нему не было. Два года назад он уволился и ушел в туризм.

Ранее Демихов на другом более легком вертолете Robinson R66 помогал МЧС выявлять и тушить лесные пожары, пишут "Новости Горного Алтая".

Одной из возможных версий крушения, как мы уже написали, называют ошибку пилотирования. Военный летчик Виталий Соколовский сообщил о второй причине. Высоковольтные провода, которые могли не нанести на специальную карту по которой идет пилотирование. У пилота она могла быть как в электронном, так и в бумажном виде.

Ну и третий фактор - погода. Предстоит выяснить, каким был ветер.

Обстоятельства и причины авиааварии выясняют правоохранители.

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