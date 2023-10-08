Найден мертвым клавишник группы "Руки вверх". Версии, что известно к этому часу

Тело 36-летнего музыканта найдено с пробитой головой.

Тело музыканта было обнаружено его отцом, сообщает Telegram-канал "SHOT".

Он рассказал сотрудникам полиции, что нашел сына убитым в его квартире в Кунцево. Владимир лежал с пробитой головой, на теле — многочисленные побои.

По словам Дмитрия Капырина (отца Владимира), незадолго до смерти у музыканта был серьезный конфликт с какими-то неизвестными людьми, от которых потом некоторое время ему поступали угрозы.

Сообщается, что преступники не только убили артиста, но и обокрали. Из квартиры пропали деньги и телефон музыканта.

Судмедэкспертиза

Смерть Капырина не признана насильственной, так как в заключении судмедэкспертизы написано, что погиб Владимир не от побоев. Несмотря на то, что родные Владимира не согласны с заключением, оспаривать они его не станут.

Попрощаться с музыкантом можно в Москве на семейном кладбище во Владимирской области 11 октября

Ранее продюсер рассказал, почему погибли оба солиста «Иванушек». Игорь Матвиенко рассказал о причинах смерти Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые в разные годы были солистами группы «Иванушки Internation». Одного убили наркотики, а второго – алкоголь.

По словам Матвиенко, о том, что Игорь Сорин употреблял запрещенные вещества, он узнал только тогда, когда певец ушел из «Иванушек».

28-летний Игорь Сорин в сентябре 1998 года упал с балкона шестого этажа студии в Москве. Певец погиб от множественных переломов и травм.

На смену Игорю Сорину в «Иванушки» пришел Олег Яковлев. Его Игорь Матвиенко пытался спасти от пристрастия к алкоголю.

Летом 2017 года 48-летний Яковлев был госпитализирован из-за двусторонней пневмонии, вызванной циррозом печени. Музыкант скончался из-за остановки сердца.