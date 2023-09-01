Нашли смартфон погибшей в лесу российской школьницы. Подробности

Напомним, девочку нашли мертвой в лесу Каменск-Уральского, сообщает «Коммерсантъ». О смартфоне сообщил подозреваемый в убийстве велосипедист — он попал в камеры видеонаблюдения.

По словам мужчины, он заметил, что девушке стало плохо, и она легла в канаву. Велосипедист подошел к девушке к ней, забрал телефон и скрылся. Но потом зарыл гаджет.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать дело следователям Свердловской области. Силовики задержали подозреваемого в убийстве 16-летней школьницы 30 августа, указывает E1.ru. Свою причастность к убийству мужчина отрицает. Ему 35 лет, ранее судим.

Трагедия случилась 8 августа.

Электричка и путь домой

16-летняя девушка приехала в город из Екатеринбурга на электричке в 23:01. Она пошла домой. Расстояние от станции шесть километров. Тогда она написала свой последний пост в соцсети. В нем девушка попросила ее не трогать и не насиловать. Время отправления поста — 23:05.

Последний раз на связи была в 23:30, когда проходила мимо местного кафе. У нее был молодой человек, которому она отправила видеосообщение. Также известно, что она по телефону созванивалась с отцом.

Спустя сутки

О пропаже девушки правоохранителям сообщили лишь вечером 9 августа. Начались масштабные поиски. Полицейские нашли тело девушки в небольшом овраге лесополосы. Примерно в километре от кафе. Но заведение в тот роковой день не работало.

Сейчас правоохранители занимаются расследованием странной смерти девушки, изучают записи камер видеонаблюдения.

Последние кадры

Девушка попала в объектив камеры видеонаблюдения на улице по пути домой. Гаджет ранее не нашли.

Версии

Девушка приехала из Екатеринбурга на последней электричке, но никого не попросила встретить. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление синтетическим препаратом.

Не исключено, что перед смертью девушку кто-то встретил или ждал. Точная причина смерти будет известна после соответствующей экспертизы.