Наглый медведь разорил несколько ульев и сытым отправился в детский палаточный лагерь

Медведь забрел пасеку в Сибири и разорил несколько ульев, сообщает "Интерфакс".

После косолапый направился к детскому палаточному лагерю "Шторм".

Медведя решили ликвидировать. Операция по устранению дикого зверя пройдет с 22 по 24 июля. Дело в том, что численность медведей в регионе достаточно высокая, при этом охотники добывают зверей гораздо меньше разрешенного количества.

Ранее сибиряк отправился собирать черемшу, но угодил в лапы медведя. Мужчина получил травмы разной степени тяжести. Ему удалось по телефону сообщить о произошедшем супруге. Прибывшие на место жители помогли потерпевшему добраться до больницы.