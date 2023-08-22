Экологи считаю, что «оранжевый гриб» - это диоксид азота, который опасен для легких человека.
В пресс-службе предприятия пояснили, что произошел сбой выпуска расплавленного металла на одной из доменной печи.
О пострадавших не сообщается.
В Челябинске над металлургическим заводом поднялся оранжевый дым из-за нештатной ситуации на выпуске чугуна. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.
Экологи считаю, что «оранжевый гриб» - это диоксид азота, который опасен для легких человека.
В пресс-службе предприятия пояснили, что произошел сбой выпуска расплавленного металла на одной из доменной печи.
О пострадавших не сообщается.
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