Над Афганистаном разбился частный самолет

Как сообщает SHOT, вечером 20 января борт, зарегистрированный в госреестре гражданских воздушных судов России, пропал с радаров.
Отмечается, что накануне пилот сообщал о технических проблемах.
Причиной крушения самолета стала техническая неисправность - отказали два двигателя. На борту находилось шесть человек: двое россиян и четыре члена экипажа.
Самолет выполнял санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский.
В настоящее время расследование продолжается. Подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что борт "Победы" совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме в Сибири.
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