5 октября
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Происшествия

На Урале спустя 20 лет задержали маньяка, который убивал и насиловал женщин

В Свердловской области вынесли приговор 44-летнему маньяку Михаилу Незнамову. В 2000-х он изнасиловал и убил пять женщин, сообщает E1.ru.

Маньяк.
Маньяк.
Анна Зайкова

Мужчина орудовал в городе Каменск-Уральский. Он знакомился с женщинами на улице, а потом уводил в безлюдные места. Там он с ними и расправлялся.

Самой младшей жертве было всего 17. Старшей - 29.

Известно, что всех женщин он убивал, удушая собачьи поводком или их же одеждой.

20 лет его не могли поймать. Однако в 2020 криминалисты напали на след - нашли и изучили биоматериал на бюстгальтере одной из жертв. Выяснили, кому он принадлежит.

Маньяка задержали 4 февраля 2023 года. Им оказался Михаил Незнамов. Ранее его судили за кражу и грабеж.

Одну из девушек маньяк убил на территории школы. Она шла домой с дискотеки поздно вечером.

Незнамов не сразу признал свою вину, однако позже стал сотрудничать со следствием.

Маньяка приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Ранее мы рассказывали, во что превратилась жизнь близких подозреваемого в убийстве студенток АлтГТУ.

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