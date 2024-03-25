26 марта
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

На Урале обвалилась шахта, под завалами есть люди

Обрушение породы произошло на уральской шахте «РусАла», под завалами четверо рабочих.

Шахта
Шахта
ССО

Обрушение пласта породы произошло утром 25 марта из-за горного удара в ходе подземных работ на шахте «Кальинская» в Североуральском районе Свердловской области.

Под завалами четыре человека. Известно, что шахтеры подают сигналы.

Одного рабочего обнаружили. С Алексеем Амозовым уже установили контакт, с ним работают медики.

Тем временем есть вероятность затопления рудника в Приамурье. На глубине 153 метра в горных выработках находится вода.

Напомним, под завалами с 18 марта находятся 13 горняков. Спасатели не знают точно, на какой глубине они находятся. Речь может идти о глубине в 28 этажей. Это больше сотни метров. Людей засыпало грунтом объемом в 9 тыс. квадратных кубометров.

Спасатели продолжают вывозить грунт. В каком состоянии находятся люди — неизвестно.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость