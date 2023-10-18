19 октября
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Происшествия

На трассе здоровья в Бийске вырубают лес

На бийской трассе здоровья начали вырубать деревья, сообщает "В Курсе 22".

Вырубка леса
Вырубка леса
ГУ МВД по Алтайском краю

Горожане сообщают, что спилили уже очень много леса и уничтожили дороги техникой.

По словам рабочих, разрешение на вырубку дал директор Лесхоза.

Ранее на законных основаниях происходила вырубка леса в Егорьевском районе.

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