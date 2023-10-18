На трассе здоровья в Бийске вырубают лес

Горожане сообщают, что спилили уже очень много леса и уничтожили дороги техникой.
По словам рабочих, разрешение на вырубку дал директор Лесхоза.
Ранее на законных основаниях происходила вырубка леса в Егорьевском районе.
На бийской трассе здоровья начали вырубать деревья, сообщает "В Курсе 22".
Горожане сообщают, что спилили уже очень много леса и уничтожили дороги техникой.
По словам рабочих, разрешение на вырубку дал директор Лесхоза.
Ранее на законных основаниях происходила вырубка леса в Егорьевском районе.
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