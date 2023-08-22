УАЗом управлял 43-летний житель Екатеринбурга.
В результате госпитализировали 5 пассажиров Toyota Corolla. Из них трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика 7 лет и 8 месяцев.
На спуске с Семинского перевала произошло страшное ДТП
пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Водителю Hunter госпитализация не потребовалась, медики оказали помощь на месте.
Возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Напомним, что ранее произошла смертельная авария с грузовиком. Скончался водитель BMW.