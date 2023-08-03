4 августа
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Происшествия

На ракетной базе в Тайване прогремел взрыв и начался пожар, есть раненые

На научно-исследовательской военной базе по разработке ракетного вооружения на Тайване произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщает агентство CNA.

Взрыв.
Взрыв.
Олег Богданов

Четыре человека получили сильнейшие ожоги. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, он получил ожоги более 90% тела, указывает Газета.Ru.

Раненые утилизировали химикаты.

В канцелярии президента Тайваня сообщили, что причина взрыва пока неизвестна.

В 2015 году на месте взрыва в Тяньцзине были сотни тонн цианида.

Тогда в эпицентре трагедии прогремело несколько небольших взрывов, а из-за перемены ветра власти стали опасаться, что ядовитое облако будет сносить на город. Произошла серия взрывов, мощность самого большого из которых оценили в 21 тонну тротилового эквивалента, произошла на складе портового города.

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