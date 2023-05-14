На пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель снаряда. Есть погибший

ЧП произошло в Уфе. Силовики выясняют, как взрыватель попал в пункт.

Выяснилось — он находился в куче металла на открытой площадке, а не в помещении. Это помогло избежать большего количества жертв и разрушений.

Сотрудники Росгвардии обыскали площадку и нашли еще четыре взрывателя, три из которых были разобраны.

Пункт приема закрыли, указывает Газета.Ru.

Ранее жители питерских пригородов сообщили о мощном взрыве. В конно-спортивном клубе Павловска пробило крышу после звука взрыва. Лошади не пострадали. Животные сильно напуганы, но никаких травм не получили.

А рыбак подорвался на гранате в Сибири. На место выезжали экстренные службы. Очевидцы также сообщают, что на месте происшествия утром находились саперы.

Между тем в Рубцовске парень подорвался на гранате, которую «нашел у магазина». Рубцовчанин заявил полицейским, что нашел боеприпас на улице.