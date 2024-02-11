13 февраля
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Происшествия

На прием к психологу с гранатой: меньше чем за сутки прогремели два взрыва. Ранены росгвардейцы

В Элисте меньше чем за сутки произошли два взрыва. Первый взрыв произошел прямо во время приема у психолога накануне. При обыске дома местного жителя силовики нашли взрывчатку, на которой подорвались сотрудники Росгвардии, когда пытались ее обезвредить.

Граната.
Граната.
unsplash.com.

По предварительной информации, их виновник — 29-летний местный житель, который стоял на учете в психоневрологическом диспансере, указывает Газета.Ru. Он пришел на прием к доктору с гранатой в центр медиации и образовательных услуг «Альтернатива».

Во время консультации между психологом и клиентом возник конфликт. Успокоить пациента не получилось. Прогремел взрыв такой силы, что по полу разлетелись куски стен. .

Пациент погиб на месте. Психолога госпитализировали с тяжелыми осколочными ранениями.

Уже ночью 11 февраля сотрудники Росгвардии отправились с обыском в дом погибшего пациента.

Во время обыска силовики нашли в одной из комнат взрывчатку. По предварительной информации, они попытались ее обезвредить, но сами подорвались, написал Telegram-канал Mash.

Ранены трое, один из них в тяжелом состоянии — при взрыве ему оторвало ногу и повредило глаз.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве во дворе многоквартирного дома прогремел взрыв. У подъезда жилого дома взорвался легковой автомобиль.

Помимо этого, мощным ударом выбило стекла на первом этаже, по сообщению очевидцев SHOT, были слышны крики.

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