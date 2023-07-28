На полной скорости Toyota врезалась в лошадь на Чуйском тракте

За рулем находился 19-летний местный житель.
Его пассажир — 18 летняя девушка — получила травмы. ее госпитализировали, сообщают "Новости Горного Алтая".
Выяснилось, что молодой человек не имел права.
Владелец лошади устанавливается. О судьбе животного не сообщается.
Ранее повозка с лошадью столкнулась с большегрузом на трассе Алтайского края.
В результате аварии пострадал кучер повозки. С различными травмами в состоянии средней степени тяжести мужчину доставили в ЦГБ.
По предварительным данным, лошадь не пострадала. После столкновения с фурой она испуганно ускакала с места ДТП.