На мосту в Алтайском крае произошло сразу три ДТП

Очевидцы опубликовали видео, где несколько автомобилей, автобусов и грузовиков мигают аварийкой.
Причиной аварии стала неподготовленность водителей к изменившимся дорожным условиям: транспорт был на летней резине.
На границе Бийского и Смоленского районов произошло сразу три аварии, сообщает News. Алтай.
Очевидцы опубликовали видео, где несколько автомобилей, автобусов и грузовиков мигают аварийкой.
Причиной аварии стала неподготовленность водителей к изменившимся дорожным условиям: транспорт был на летней резине.
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