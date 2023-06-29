На крыше дома в Рубцовске нашли неустойчивую гору кирпичей

Автор сообщения указывает, что кирпичи лежат на крыше пятиэтажного дома по адресу ул. Осипенко, 158.
Отмечается, что предметы сложили прямо над входом в подъезд.
Ранее загадочный металлический объект упал с неба на жилой дом в Польше.
В Рубцовске на крыше одного из домов лежат кучей кирпичи. Жители боятся, что они могут на кого-нибудь упасть. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Автор сообщения указывает, что кирпичи лежат на крыше пятиэтажного дома по адресу ул. Осипенко, 158.
Отмечается, что предметы сложили прямо над входом в подъезд.
Ранее загадочный металлический объект упал с неба на жилой дом в Польше.
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