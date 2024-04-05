5 апреля
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Происшествия

На губернатора российского региона напали с ножом

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Андрей Чибис в больнице.
Андрей Чибис в больнице.
Baza

На Чибиса напали, когда тот выходил из местного ДК.

Нападавший задержан. Как сообщает Baza, это 42-летний Александр Быданов, житель Апатит.

Состояние Андрей Чибиса оценивают как тяжелое, он в реанимации. Чибису провели операцию, сделали лапаротомию, ревизию, гемостаз.

Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельства нападения.

Кто Такой Андрей Чибис

Чибис стал главой Мурманской области в сентябре 2019 года. До того с марта он был врио руководителя региона. Ему 45 лет, высшее образование получил в Чебоксарах, отучился на юриспруденции.

Работал в основном чиновником, отвечающим за строительство и ЖКХ, возглавлял рабочую группу по развитию жилищно-коммунального хозяйства экспертного совета при правительстве РФ.

Перед тем как Андрея Чибиса назначили врио губернатора, он отвечал за цифровизацию городского хозяйства «Умный город». В 2024 году Мурманск вошел в число крупных городов России с благоприятной средой и с дискомфортным климатом.

Последнюю декларацию о доходах публиковал в 2021 году с заявленным доходом в 3,7 млн рублей.

Встречи с жителями Кольского полуострова Чибис проводит регулярно, а информацию о них публикует в своих соцсетях.

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