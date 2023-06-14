Многодетная мать потеряла 11-летнего сына при пожаре и родила в тот же день. Подробности

В дачном домике садоводства "Конструктор" в Новосибирске при пожаре погиб 11-летний мальчик, говорится в сообщении областного главка МЧС.

ЧП случилось 14 июня ранним утром. Отец эвакуировал из горящего строения 4-летнего малыша, его госпитализировали в ожоговый центр. А 11-летнего мальчика спасти не удалось.

Тушение пожара осложняло обрушение кровли. Дачный домик сгорел дотла, огонь также захватил баню.

Опергруппа и психологи работают на месте ЧП. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Роды

"КП-Новосибирск" рассказала, что в день трагедии мать детей рожала еще одного ребенка в больнице. Всего их было трое - 14-летняя девочка и два мальчика 11 лет и 4 года.

"Получается, в один день и потеряла ребенка, и родила, - рассказали КП-Новосибирск соседи семьи.

Дочь до пожара ушла из дома на подработку, дома остался отец с сыновьями.

Ранее возбудили уголовное дело по факту гибели детей в пожаре в алтайском селе Вавилон. Тогда погибло двое детей. Мать успела вынести грудного ребенка, однако трехлетняя девочка и шестилетний мальчик остались внутри. Они погибли.