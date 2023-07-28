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Происшествия

На борту разбившегося Ми-8 на Алтае была группа эзотериков

В Республике Алтай 27 июля потерпел крушение вертолет Ми-8. Четыре человека погибли.

Катастрофа Ми-8 в Горном Алтае.
Катастрофа Ми-8 в Горном Алтае.
04.mchs.gov.ru

На борту находились 16 человек, включая троих членов экипажа. Туристы, как стало известно Shot, летели к Белухе, к месту силы. Среди них - эзотерики, целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи.

Известно, что изначально лететь компанией "Алтай авиа" они не собирались, поменяли планы в последний момент. Заплатали 30 тыс. рублей за билет.

Ми-8 лопастями задел столб у села Тюнгур, рухнул на землю и сгорел. От борта практически ничего не осталось.

У большинства пострадавших серьезные травмы: ожоги до 90% тела и множественные переломы.

В числе погибших - гражданка Белоруссии.

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