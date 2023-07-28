На борту разбившегося Ми-8 на Алтае была группа эзотериков

На борту находились 16 человек, включая троих членов экипажа. Туристы, как стало известно Shot, летели к Белухе, к месту силы. Среди них - эзотерики, целители, трансформационные тренеры, нейропсихологи, массажисты нетрадиционной медицины и психологи.
Известно, что изначально лететь компанией "Алтай авиа" они не собирались, поменяли планы в последний момент. Заплатали 30 тыс. рублей за билет.
Ми-8 лопастями задел столб у села Тюнгур, рухнул на землю и сгорел. От борта практически ничего не осталось.
У большинства пострадавших серьезные травмы: ожоги до 90% тела и множественные переломы.
В числе погибших - гражданка Белоруссии.