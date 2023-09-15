На Алтае женщину осудили за избиение полицейских

Женщину на автомобиле подвозил знакомый. Он сел за руль пьяным, и его задержали инспекторы ДПС. Знакомая решила вступиться за водителя и пнула полицейского в лицо, в результате чего разбила ему нос.
На подмогу сотрудникам МВД прибыл экипаж из Бийска и следственно-оперативная группа.
Обвиняемая нецензурно оскорбляла одного из автоинспекторов, а потом ударила его по лицу так сильно, что у него с головы слетела форменная шапка. Чтобы успокоить нападавшую, пришлось применить силу и заковать ее в наручники.
Женщину приговорили к одному году и одному месяцу лишения свободы условно.
Ранее барнаулец пошел под суд за жестокое избиение 11-летней падчерицы.