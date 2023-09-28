1 октября
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Происшествия

На Алтае возбудили уголовное дело о мошенничестве при строительстве детского сада

Подрядчик "не довез" оборудование в детский сад на 2,3 млн рублей, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

В ходе расследования выяснили, что подрядчик должен был поставить оборудование на 10 млн рублей.

Администрация учреждения подписала акты приемки работ и оплатила их. Но в рамках проверки недосчитались оборудования на 2,3 млн рублей, которое должны были поставить по контракту.

Возбудили уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

В ходе расследования также дадут оценку действиям представителя заказчика, который без надлежащей проверки наличия поставленного оборудования подписал акты выполненных работ.

Ранее в Барнауле комиссия собиралась проверить, чем кормят детей в школах и детских садах.

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