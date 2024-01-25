На Алтае в ДТП пострадал человек

МВД Республики Алтай сообщает, что авария произошла вечером 24 января.
Toyota Corolla не уступила встречной Honda CRV, в результате автомобили столкнулись, пострадал пассажир "Тойоты". Он обратился в больницу за медпомощью, но о госпитализации не сообщалось.
На 23-летнего водителя Toyota Corolla вынесли постановление по административной статье о невыполнении требования ПДД уступить дорогу машине с преимущественным правом движения (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ).
Ранее сообщалось, что на выезде из Бийска произошло ДТП.
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