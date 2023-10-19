На Алтае спецслужбы ликвидировали лаборатории, занимавшиеся производством синтетических наркотиков

Одна нарколаборатория действовала на территории Троицкого района. При оперативно-розыскных мероприятиях оттуда изъяли 28 кг мефедрона.
Вторая нарколаборатория находилась в жилом доме в Первомайском районе. Там нашли более 205 кг синтетических наркотиков, хранившихся в полимерных пакетах и пластиковых канистрах.
Общий объем изъятых из незаконного оборота готовых наркотических средств составил 223 кг.
Следственное отделение УФСБ возбудило уголовные дела в отношении членов двух групп по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере". Обвиняемых заключили под стражу.
Ранее в Ростовской области 49-летний мужчину создал лабораторию по синтезу мефедрона.