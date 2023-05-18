На Алтае спасли испуганного теленка из горящей кошары

18 мая в селе Улаган в частном домовладении на улице Новой произошел пожар. Загорелись хозпостройки и кошары, расположенные под одной крышей.
На место происшествия выехали шесть спасателей и две единицы техники.
По их прибытию, хозпостройки были охвачены пламенем. Домашние животные успели выбежать из открытого загона. Однако в одной из кошар в ловушке оказался маленький теленок.
Пожарные сбили пламя и вывели малыша из пожара. У него обгорела шесть.
Площадь пожара составила 60 кв. м. Возгорание началось из-за короткого замыкания.
Ранее стая собак загрызла 25 овец и ягнят на Алтае.