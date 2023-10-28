31 октября
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Происшествия

На Алтае пьяный мужчина устроил стрельбу. Есть погибшие

В Республике Алтай пьяный сельчанин из ревности открыл огонь по двум братьям, сообщает региональный Следком.

Ружье. Оружие.
Ружье. Оружие.
СС0

40-летний житель Чемальского района со своим младшим братом отправился за кедровыми орехами. По дороге они встретились с проезжавшим мимо на машине односельчанином, он был пьян.

Между мужчинами был конфликт из-за ревности к супруге обвиняемого.

Новая встреча не обошлась без ссоры, пьяный водитель открыл стрельбу из ружья.

Старшему брату он попал в бедро, младший скончался на месте.

Преступник выбросил оружие и скрылся.

Выживший мужчина позвонил главе сельского поселения и сообщил о произошедшем. После его госпитализировали. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Подозреваемого задержали, свою вину он признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее россиянин прибил свою девушку к доске, поджег и потушил, а затем заставил везти его в соседний город.

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