На Алтае пьяный мужчина ранил ножом своих бабушку и дедушку

В Республике Алтай мужчина в нетрезвом виде расправился с пожилыми родственниками, а потом украл у них деньги и угнал автомобиль, сообщает региональная прокуратура .

22-летний житель села Майма пьяным пришел домой к своим бабушке и дедушке. Между родственниками возникла ссора, во время которой внук нанес пожилому мужчине множественные удары ножом в шею, грудь и конечности. После этого он несколько раз ранил ножом в шею женщину.

От полученных травм дедушка скончался на месте. Бабушка выжила, но ее здоровью причинен тяжкий вред.

После нападения мужчина похитил из дома стариков 13 тыс. рублей и угнал автомобиль дедушки.

Верховный суд Республики Алтай вынес решение по уголовному делу.

Обвиняемого приговорили к 15 годам заключения.

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