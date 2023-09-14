15 сентября
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Происшествия

На Алтае пьяный мужчина ранил ножом своих бабушку и дедушку

В Республике Алтай мужчина в нетрезвом виде расправился с пожилыми родственниками, а потом украл у них деньги и угнал автомобиль, сообщает региональная прокуратура.

Убийца. Нож.
Убийца. Нож.
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22-летний житель села Майма пьяным пришел домой к своим бабушке и дедушке. Между родственниками возникла ссора, во время которой внук нанес пожилому мужчине множественные удары ножом в шею, грудь и конечности. После этого он несколько раз ранил ножом в шею женщину.

От полученных травм дедушка скончался на месте. Бабушка выжила, но ее здоровью причинен тяжкий вред.

После нападения мужчина похитил из дома стариков 13 тыс. рублей и угнал автомобиль дедушки.

Верховный суд Республики Алтай вынес решение по уголовному делу.

Обвиняемого приговорили к 15 годам заключения.

Ранее школьник напал с ножом на учителей.

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