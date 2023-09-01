1 сентября
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Происшествия

На Алтае похоронили охранника Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе

Жители села Алтайское накануне простились с 31-летним Александром Тотминым. Он был охранником главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Место авиакатастрофы Embraer.
Место авиакатастрофы Embraer.
sledcom.ru

Церемония прощания прошла в зале местной спортивной школы накануне, указывает glavny.tv.

На похоронах присутствовали сослуживцы Тотминова, местные чиновники. У гроба школьники стояли в карауле. Следователь вызывал родителей бойца на опознание в Санкт-Петербург и там же обещал отдать личные вещи.

Александр Тотмин родился 12 сентября 1995 года в селе Алтайское. С детства увлекался боксом, занимался у тренера Алтайской спортивной школы Андрея Помазкова.

Во времена срочной службы Тотмин подписал контракт и ушел служить в спецназ. Там он провел три года, после чего уволился и попал в частную военную компанию «Вагнер». На службе Александр получил позывной Тот.

Александр Тотмин был личным охранником бизнесмена Евгения Пригожина. Вместе с ним он прилетел в Россию из Африки накануне крушения самолета в Тверской области.

Накануне стало известно, где похоронили стюардессу самолета Евгения Пригожина. Командира с позывным Вагнер похоронили на военно-мемориальном кладбище в Мытищах с воинскими почестями.

Что произошло

Вечером 23 августа разбился гражданский самолет Embraer в Тверской области. Рейс следовал из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров, все они погибли. В числе пассажиров были глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин.

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