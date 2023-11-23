На Алтае нашли еще одного ослабленного фламинго

В Республике Алтай снова обнаружили отбившуюся от стаи птицу, сообщает " В Курсе 22 ".

Сообщают, что у фламинго повреждены крылья и, возможно, обморожена лапа.

Сейчас птица в тепле, ее накормили.

Ранее стало известно, что будет с розовыми фламинго, которых нашли на Алтае. Птиц, которые сбились с пути приютит барнаульский зоопарк.