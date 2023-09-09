10 сентября
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Происшествия

На Алтае мужчина подкинул коллеге наркотики, чтобы отомстить

В Республике Алтай мужчина, подозреваемый в краже 5 тыс. рублей, решил отомстить сделавшему на него донос коллеге, сообщает "АиФ Алтай".

Тюрьма
Тюрьма
СС0

У потерпевшего украли деньги, и подозрения пали на мужчину, с которым у них были неприязненные отношения.

Подозреваемый отрицал вину, а после обратился в полицию с заявлением, что его коллега выдумал историю с кражей, и хранит у себя наркотические вещества.

Полицейские нашли под кроватью потерпевшего пакет с наркотиками, но быстро установили, что его владельцем является отрицающий свою кражу мужчина.

Позже он признал вину и в краже, и в хранении наркотических веществ.

Ранее сибирячка украла сыр с трюфелем и кокосовое молоко - ей пришлось заплатить 30 тыс. рублей.

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