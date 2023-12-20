21 декабря
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Происшествия

На Алтае грузовик провалился в канаву

Жители Республики Алтай жалуются на ужасную дорогу Бийск – Курмач-Байгол, где постоянно происходят ДТП, сообщает Mash Siberia.

На Алтае грузовик провалился в канаву
На Алтае грузовик провалился в канаву
Mash Siberia

Так, в отдаленное село региона грузовик привез продукты, а на обратном пути провалился в канаву. Водителю помог проезжающий мимо трактор.

Однако на этом участке дороги легковушки часто прощаются с бамперами и глушителями, а больных на скорой везут по кочкам.

Дорогу подтопили снег, вода и грязь. Время от времени ее чистят, но это не улучшает ситуацию. Известно, что дорогу нужно ремонтировать, однако рядом нет грунта и материал сложно подвезти, поэтому работы отложили.

Местные жители уже обратились в прокуратуру.

Ранее в Барнауле грузовик протаранил забор жилого дома.

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