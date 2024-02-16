На Алтае автобус с 30 пассажирами съехал с трассы

Авария произошла в Усть-Коксинском районе.
Наклон автобуса происходил плавно, поэтому никто не пострадал.
Часть пассажиров добралась на попутках, часть дождалась другого рейсового автобуса.
Ранее ДТП с судебными приставами произошло в Алтайском крае. По предварительным данным, автомобиль Renaut Logan при совершении обгона выехал на встречную полосу и съехал в кювет.
Водитель скончался на месте, пассажир не пострадал.
Очевидцы сообщают, что в аварию попал автомобиль судебных приставов.
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