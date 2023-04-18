19 апреля
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Происшествия

Мужчина в знак своей верности подвесил щенка в Новосибирске

Житель Новосибирска хотел доказать свою верность девушке и попытался повесить щенка на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Щенок. Собака.
Щенок. Собака.
СС0

Как сообщает Telegram-канал, влюбленные поссорились, когда девушка уехала на Алтай. Бывшая возлюбленная узнала об измене мужчины и решила расстаться с ним.

По информации Mash Siberia, новосибирец не хотел терять девушку и решил доказать ей свою верность. Он подвесил их общего щенка на балконе и отправил видео возлюбленной.

Шокированная девушка отправила ролик зооволонтерам, а они — полицейским.

Позже мужчина скинул видео, как беззаботно играет с питомцем, и пояснил, что все под его контролем. Затем к новосибирцу приехали полицейские и увезли в отдел.

Щенка увезли клинику. Его жизни ничего не угрожает.

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