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Происшествия

Мужчина спрятался между вагонами барнаульского поезда, чтобы бесплатно доехать до моря

Уроженец Пермского края попался транспортным полицейским на станции Ревда в Свердловской области. Он ехал на сцепке поезда, рассказали в МВД по Уральскому федеральному округу.

Мужчина на сцепке вагонов.
Мужчина на сцепке вагонов.
МВД по УФО

Известно, что ранее судимому нарушителю 28 лет и заметили его еще в Екатеринбурге. Он ехал между первым и вторым вагонами поезда.

Безработный мужчина захотел отдохнуть на море после расставания с девушкой. Денег не оказалось, но это не помешало путешественнику забраться на поезд, хоть и другим способом.

Нарушителя сняли с состава. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ и назначили штраф в 2500 рублей.

Ранее из-за начала дачного сезона в Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов.

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