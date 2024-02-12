Мужчина сломал руку бывшей теще на Алтае

Мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице, которая ушла от него к матери. Ему не понравилось, что женщины распивали спиртные напитки.

Пришедшего выгнали из дома, однако такой поворот событий еще больше его обозлил. По пути к выходу, он со злости вырвал два деревянных штакетника из ворот и ударил тещу по руке. У женщины зафиксировали два перелома: в области плеча и локтя.

Возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Алтайском крае мужчина выдергой избил бывшего своей возлюбленной.

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