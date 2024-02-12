13 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Мужчина сломал руку бывшей теще на Алтае

В Республике Алтай пьяный мужчина сломал бывшей теще руку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Драка. Конфликт.
Драка. Конфликт.
CC0

Мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице, которая ушла от него к матери. Ему не понравилось, что женщины распивали спиртные напитки.

Пришедшего выгнали из дома, однако такой поворот событий еще больше его обозлил. По пути к выходу, он со злости вырвал два деревянных штакетника из ворот и ударил тещу по руке. У женщины зафиксировали два перелома: в области плеча и локтя.

Возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Алтайском крае мужчина выдергой избил бывшего своей возлюбленной.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость