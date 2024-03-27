27 марта
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Происшествия

Мужчина 45 минут висел на телефонных проводах, лишь бы не попасться полиции. Не помогло

Преступник застрял на телефонных проводах во время отчаянной погони, сообщает FOX.

Преступник.
Преступник.
Полиция Вашингтона

Мужчина в США в штате Вашингтон взломал и обокрал машину, а также угнал велосипед. Полиция гналась за ним несколько часов.

Внезапно преступник бросил велосипед и вошел в чей-то офис. Там триллер продолжился. Мужчина избил сотрудника, украл его телефон и полез на крышу. Оттуда он скидывал кирпичи.

Идея перебраться на другое здание посетила голову мужчину, но продумать ее преступник не успел. В итоге застрял на телефонных проводах прямо над дорогой.

Подозреваемый провисел на них 45 минут, но в итоге упал, а правоохранители его арестовали. По предъявленным обвинениям мужчине грозит до 17 лет тюрьмы.

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