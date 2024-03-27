Мужчина 45 минут висел на телефонных проводах, лишь бы не попасться полиции. Не помогло

Преступник застрял на телефонных проводах во время отчаянной погони, сообщает FOX.

Мужчина в США в штате Вашингтон взломал и обокрал машину, а также угнал велосипед. Полиция гналась за ним несколько часов.

Внезапно преступник бросил велосипед и вошел в чей-то офис. Там триллер продолжился. Мужчина избил сотрудника, украл его телефон и полез на крышу. Оттуда он скидывал кирпичи.

Идея перебраться на другое здание посетила голову мужчину, но продумать ее преступник не успел. В итоге застрял на телефонных проводах прямо над дорогой.

Подозреваемый провисел на них 45 минут, но в итоге упал, а правоохранители его арестовали. По предъявленным обвинениям мужчине грозит до 17 лет тюрьмы.

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