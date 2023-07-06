Мужчина, избитый блогером Понасенковым*, находится в коме

Состояние мужчины, пострадавшим в драке с историком Евгением Понасенковым* (признан иноагентом в РФ), остается критическим. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По информации источника, мужчина уже некоторое время находится в коме. Он полностью дезориентирован и реагирует только на раздражители.

Врачи дают отрицательные прогнозы. Медики отмечают, что у мужчины низкие шансы выжить. Тем не менее медики продолжают бороться за его жизнь.

Инцидент произошел 7 июня. Евгений Понасенков* гулял вместе с юристом Рамисом Зариповым по центру Москвы. На переулке Сивцев Вражек к ним подошел пьяный мужчина, и, по словам блогера, начал оскорблять гуляющих.

Изначально сообщалось, что первым ударил Понасенков*. Но позже он заявил, что драку начал юрист. По словам историка, Зарипов "просто толкнул" мужчину, и тут упал, сообщает Life.

* - признан иноагентом в РФ.