Мужчина до смерти избил жену на алтайской турбазе

45-летнего жителя Новосибирской области обвиняют в убийстве собственной жены 3 июля на турбазе в селе Усть-Лебедь, сообщает СУ СК по Республике Алтай.

Две супружеские пары приехали на отдых из Новосибирской области. В вечер трагедии компания выпивала на территории турбазы на ул. Речной.

В какой-то момент один из мужчин приревновал жену к приятелю и стал избивать женщину, множество раз ударив ее руками и ногами по голове, телу и конечностям.

Женщина скончалась от разрыва внутренних органов и обильного кровотечения.

Подозреваемого задержали, допросили и предъявили обвинение. Свою вину он признал.

У пары было двое детей - взрослый сын и десятилетняя дочь. Девочку передали на попечение близким родственникам.

Расследование продолжают.

Ранее вышел из комы подросток, которого избили сверстники в Новосибирской области.