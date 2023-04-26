28 апреля
﻿
Происшествия

Муниципалитет Новосибирской области воспользовался отсутствием хозяина и захватил его участок

Мужчина вернулся из вахты в родное село в Новосибирской области и обнаружил на своем участке водонапорную башню, сообщает Mash Siberia.

Водонапорная башня.
Водонапорная башня.
fishki.net

58 соток в Нижнечеремошном достались вахтовику от родителей. Мужчина использовал только часть земли, а за остальной просто ухаживал.

В какой-то момент его сменной работой воспользовалась местная администрация.

Рабочие по постановлению властей оградили территорию забором и начали строительство новой водонапорной башни на чужом участке.

Вернувшись, мужчина обнаружил неприятный сюрприз. С проблемой незаконнго захвата участка он обращался и в администрацию, и в прокуратуру, но вахтовика посылают по разным инстанциям уже полгода.

Мужчина даже предлагал чиновникам арендовать территорию. Но администрация не пошла на соглашение и эксплуатируют землю бесплатно.

Ранее эксперты обсудили правду об умирающих селах на Алтае, и стоит ли их спасать.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость