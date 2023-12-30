Москвич протаранил более 10 авто на парковке и скрылся с места ДТП

SHOT сообщает, что владелец внедорожника пытался выехать из двора крайне странным способом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей. Очевидно, что водитель был не в себе.
После произошедшего джип скрылся с места, владельцам пострадавших автомобилей остается искать виновника через полицию.
В настоящее время водитель с интересными навыками парковки разыскивается, по словам очевидцев это их сосед.
Ранее мы сообщали о смертельном ДТП на трассе Бийск - Барнаул.
Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал