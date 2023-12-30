Москвич протаранил более 10 авто на парковке и скрылся с места ДТП

На востоке столицы водитель катался во дворе, игнорируя остальные автомобили. Таким образом, он повредил более десятка припаркованных машин.

SHOT сообщает, что владелец внедорожника пытался выехать из двора крайне странным способом и в итоге протаранил более десятка припаркованных автомобилей. Очевидно, что водитель был не в себе.

После произошедшего джип скрылся с места, владельцам пострадавших автомобилей остается искать виновника через полицию.

В настоящее время водитель с интересными навыками парковки разыскивается, по словам очевидцев это их сосед.

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