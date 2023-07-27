28 июля
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Происшествия

Москва в воде. В столице прошел сильнейший ливень за всю историю

Москва утопает в воде после сильнейшего ливня. Синоптики заявляют, что в столице выпали осадки, побившие рекорд конца XIX века.

Ливни в Москве
Ливни в Москве
Telegram-канал "Осторожно, Москва"

В Москве начались сильнейшие ливни с вечера 25 июля. Только за 26 июля выпало 25% осадков от всей месячной нормы.

Согласно информации Telegram-канала "Осторожно, Москва", вода проникла в два торговых центра - «Вегас Кунцево» и «Румер».

Под воду погрузился ЖК «Дмитровский парк». Потоки со двора проникли в паркинг и подсобные помещения. Жильцы других домов оказались в ловушке стихии, так как попросту не могли выйти из дома из-за потопа.

Пострадали станции метро - затонул вестибюль станции "Тушинская" и оказались в воде пути на станции Багратионовская в метро. Те же, кто предпочел добираться своими силами, по итогу перешли на водный транспорт.

В том числе "поплыли" автобусы.

Метеорологи прогнозируют, что ливни не закончатся до конца июля.

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