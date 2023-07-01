2 июля
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Происшествия

Московским киллером оказался герой Абхазии - его опознали по семечкам

Московский суд признал героя Абхазии Геннадия Коротенко киллером. В его поимке помогла шелуха от семечек. Об этом сообщает "КомерсантЪ".

Семечки.
Семечки.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Суд установил, что бизнесмен Антон Ерохин нанял бывшего полковника ГРУ, имеющего звание героя Абхазии Геннадия Коротенко в качестве киллера. Коротенко было назначено убить Николая Мартынова, совладельца производителя реагентов для нефтегазовой промышленности ОАО «Синтез».

Мотивом преступления послужило желание Ерохина стать новым собственником предприятия. Коротенко согласился за 1 млн рублей и застрелил Мартынова 30 марта 2014 года.

Преступника удалось поймать благодаря оставленной на месте преступления шелухе от семечек. Криминалисты обнаружили на ней ДНК убийцы.

Суд назначил Антону Ерохину 15, а Геннадию Коротенко 16 лет колонии строгого режима. У исполнителя преступления обнаружили целый арсенал оружия, включая переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Игла» и несколько пулеметов.

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