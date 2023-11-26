26 ноября
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Происшествия

Мошенники запугали барнаульца уголовным делом и похитили у него 4 млн рублей

Злоумышленники уверяли, что на имя мужчины взяли кредит для перевода в недружественную страну, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мошенник.
Мошенник.
Фото: freepik.

55-летнму барнаульцу позвонили неизвестные и рассказали, что на его имя взяли кредит в размере 50 тыс. рублей для перевода в недружественную страну и запугали уголовной ответственностью.

Чтобы аннулировать сделку, потерпевший должен был следовать всем инструкциям "сотрудника службы безопасности".

Поверив мошенникам, он оформил три кредита на 4 млн. рублей и перевел на указанные счета. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ранее жительница Барнаула хотела заработать на ставках, но осталась без денег.

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