Мошенники запугали барнаульца уголовным делом и похитили у него 4 млн рублей

55-летнму барнаульцу позвонили неизвестные и рассказали, что на его имя взяли кредит в размере 50 тыс. рублей для перевода в недружественную страну и запугали уголовной ответственностью.
Чтобы аннулировать сделку, потерпевший должен был следовать всем инструкциям "сотрудника службы безопасности".
Поверив мошенникам, он оформил три кредита на 4 млн. рублей и перевел на указанные счета. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников.
Возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ранее жительница Барнаула хотела заработать на ставках, но осталась без денег.